POZZUOLI – Nuova scossa questa mattina a Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 1.8 ± 0,3, è stato localizzato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano in un’area compresa tra il Rione Terra e il Cimitero di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore 10:41, ora locale, alla profondità di 3.2 chilometri. Non si registrano danni a cose e persone. Come da protocollo sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione civile.