Tredici bambini saharawi arrivano a Quarto: saranno ospiti dell’Albergo Diverso

QUARTO – Quella di oggi è una giornata importante per la città di Quarto. In giornata è previsto l’arrivo di un gruppo di bambini saharawi. Il viaggio ha lo scopo di diffondere la causa del loro popolo profugo che vive nell’impervio deserto dell’Hammada, dopo l’occupazione militare del Marocco del 1975. Tredici di questi fieri figli del deserto saranno ospitati dall’associazione napoletana Bambini senza confini onlus nell’Albergo Diverso di Quarto. Ad accoglierli il sindaco Antonio Sabino che ha messo a disposizione uno degli immobili sottratti alla criminalità organizzata. I piccoli potranno sottoporsi a controlli e cure mediche altrimenti impossibili e potranno sottrarsi, anche se per poco, ai rigori del deserto dove i cinquanta gradi del giorno calano paurosamente di notte.