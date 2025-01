Tre scosse fanno tremare Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 3.0: gente scesa in strada

POZZUOLI – Tre scosse hanno fatto tremare Pozzuoli e l’intera area dei Campi Flegrei. La più forte è stata rilevata alle 17:53 dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano che hanno registrato una magnitudo preliminare pari a Md=3.0±0.3. L’epicentro è la zona della Solfatara. La sequenza di scosse, che rientra in uno sciame sismico attualmente in corso, ha fatto registrare in ordine eventi di magnitudo pari a 1.6, 3.0, 1.7 con profondità sotto i 2,0 Km (rispettivamente 1,3, 1,9 e 1,1 Km).

LA SCOSSA – Il fenomeno sismico di forza maggiore è stato avvertito in tutta la città di Pozzuoli, dove in diverse zone i residenti sono scesi in strada, e nei vicini comuni di Bacoli, Quarto e Monte di Procida. La terra ha tremato anche nel napoletano, in particolare a Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Agnano.

LE VERIFICHE – «Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, siamo in sciame sismico, in molti sono in strada, le tre scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione. Protezione Civile e Polizia Municipale sono sul territorio. Per eventuali danni è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e la sala Operativa della Protezione Civile» ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.