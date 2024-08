Tre rapine in pochi minuti: banditi esplodono colpo di pistola e aggrediscono una donna

MARANO – I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in tarda serata per 3 rapine commesse in rapida successione. La prima in un market di Villaricca gestito da un 32enne di origini pakistane. Tre persone hanno portato via 500 euro dall’incasso e, prima di fuggire, hanno esploso un colpo verso uno degli scaffali. La seconda in corso Europa, nel comune di Marano, dove è stata sottratta la borsa ad una donna in strada. L’ultima a Melito. Hanno preteso la borsa di una 36enne e alla sua reazione l’hanno ripetutamente colpita alla tempia col il calcio della pistola. La vittima è stata portata in ospedale a Giugliano dove le hanno applicato 3 punti di sutura. I rapinatori sarebbero 3 anche per gli eventi di Marano e Melito. Indagini serrate dei carabinieri