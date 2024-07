Trasporto pubblico, via libera alla gestione in house per i comuni

NAPOLI – «Oggi è una giornata importante perché in Consiglio Regionale diamo il via libera ad una norma che consente ai comuni capoluogo della Regione Campania di attivare la procedura per la gestione in house delle aziende di mobilità a totale partecipazione pubblica. Registriamo, però, con nostro rammarico, un atteggiamento schizofrenico da parte del centrodestra che, dopo aver votato a favore sia in Consiglio Comunale di Napoli, nell’ambito della procedura per l’ANM, sia in commissione regionale, oggi in aula decide di astenersi» – è quanto dichiarano in una nota congiunta il gruppo consiliare regionale del PD e la segreteria metropolitana dei Dem.