NAPOLI – Un cavallo trainato da uno scooter. È ciò che è stato segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Mi sono imbattuto in questa scena nella mattina del 21 gennaio in via Argine. Sono stanco di vivere tra i maltrattamenti, gli abusi e l’illegalità. Questi animali vanno rispettati ma questa gentaglia non fa altro che sfruttarla per i loro sporchi comodi». «Trainare in questo modo gli animali oltre che ad essere vietato dalla legge è qualcosa di veramente indegno ed inumano, certa gente non ha il minimo rispetto per gli animali, questo addirittura porta a spasso un cavallo per strada tenendolo legato con una corda mentre lui è in scooter. Abbiamo proceduto ad inviare il filmato alle autorità e sporgere denuncia», ha dichiarato il Consigliere Borrelli. «Incredibile e raccapricciante che nel terzo millennio avvengano ancora episodi simili che condanniamo nella maniera più assoluta. Affianchiamo il Consigliere Borrelli in questa denuncia, certi gesti non possono restare impuniti», a parlare è Maria Luisa Gentile , delegata dell’associazione Animalisti Italiani della città di Napoli.