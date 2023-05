Terremoto a Pozzuoli, due scosse in pochi minuti

POZZUOLI – Due scosse di terremoto, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, fanno tremare la città di Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato due eventi sismici, uno di magnitudo 1,6 localizzato nei pressi del Molo Caligoliano, alle 10:57, alla profondità di 2.6 km e l’altro di magnitudo 1.2 alle 11:03. L’evento più forte è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Solo nella settimana dal 15 al 21 maggio, nell’area dei Campi Flegrei, si contano 49 terremoti.

IL BOLLETTINO – Durante il mese di aprile scorso, secondo il bollettino INGV, sono stati registrati 675 terremoti con una magnitudo massima 2.9. Di questi, 644 eventi (circa il 96% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo; 22 eventi (circa il 3% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9, e 9 eventi (circa l’1% del totale) hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. In totale sono stati localizzati 289 eventi (circa il 43% di quelli registrati), ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Bagnoli, Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 5 km.