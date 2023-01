Supercoppa dei medici: vince la Napoli Flegrea

POZZUOLI – Nuovo successo per la squadra della Napoli-Flegrea che si è aggiudicata la nona edizione della Supercoppa Italiana organizzata dalla “Asd Nazionale Medici Calcio”. I flegrei -dopo lo scudetto conquistato in estate durante le final four di Marina di Camerota- hanno portato a casa il prestigioso trofeo travolgendo per 5-1 la squadra della Milano-Brianza sul rettangolo da gioco dello “Schiana Arena”. Per Napoli Flegrea sono andati a segno Valerio Cirillo, Gaetano Romano e Luigi Di Gennaro, autori di due reti ciascuno. La rete della bandiera per la squadra lombarda porta la firma di Giuseppe Stranieri. Il team napoletano, ottimamente diretto dal mister Marino Catani, ha mostrato grande solidità e spirito di squadra.

LA FESTA – All’evento hanno partecipato autorità sportive e politiche nazionali e locali: il presidente nazionale dell’associazione nazionale medici calcio Giovanni Borrelli; il vice sindaco e assessore allo sport di Pozzuoli Filippo Monaco e il consigliere comunale Angelo Guardascione. L’ottima riuscita dell’evento è stata possibile grazie all’organizzazione della struttura ospitante dei proprietari Martusciello ed Esposito. La giornata si è conclusa con una cena di gala nella splendida location Hotel Gli Dei di Pozzuoli della famiglia Martusciello, alla quale hanno partecipato le autorità, le squadre al completo con mogli e fidanzate e gli sponsor della squadra napoletana: Pezzella Rosario Trasporti, Autofelice Volkswagen, Maresca Autotrasporti, IP Petroli, Car. S.a.s., Caffè Rofè, Joma Afragola. La serata si è conclusa con discorso del presidente Alberto Penati della squadra di Brianza e Milano e del presidente Luigi Ferrara del team Napoli Flegrea, i quali hanno ricordato l’obiettivo primario di questo tipo di manifestazioni: la solidarietà per persone meno fortunate.