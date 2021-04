POZZUOLI – Due casi sospetti di Covid-19 alla scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli e due classi che finiscono in quarantena. La disposizione è arrivata questa mattina attraverso una circolare a firma della preside Valeria Del Vasto. Le classi che resteranno in quarantena, fino all’esito dei tamponi a cui dovranno essere sottoposti gli alunni, sono la seconda e la terza della sezione D. Nel resto dell’istituto le lezioni proseguiranno regolamento mentre per le due classi è stata attivata la didattica a distanza.