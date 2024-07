Sold-out per lo Shakespeare rivisitato da Archè Teatro alle Stufe di Nerone

BACOLI – Domenica scorsa le Stufe di Nerone hanno fatto registrare il pienone per il terzo spettacolo in cartellone della XIII edizione di TeatroAllaDeriva, la rassegna nata da un’idea di Ernesto Colutta e diretta da Giovanni Meola per il dodicesimo anno consecutivo. “Tutto Shakespeare minuto per minuto” è il titolo dello spettacolo di Andrea Cioffi, liberamente adattato dal fortunato lavoro inglese “The Complete Works of W. Shakespeare (abridged)”. Sulla zattera, collocata al centro del laghetto termale, ben cinque attori (uno dei quali per l’occasione vi è approdato in canotto): lo stesso Cioffi, Mario Cangiano, Sara Guardascione, Davide e Simone Mazzella. Un arduo tentativo – pienamente riuscito e con esiti sorprendentemente esilaranti – di compattare in poco più di un’ora il corpus intero delle opere del grande drammaturgo inglese.

UNA COMPAGNIA DI ATTORI TALENTUOSI – Gli attori della compagnia indipendente Archè Teatro di Monte di Procida hanno dato prova di singolare perizia nel destreggiarsi all’interno dello spazio limitato della zattera (peraltro non sempre stabile), sulla quale hanno dovuto effettuare, in tempi rapidi, cambi di costumi e accessori, attingendoli da un cassone e sfruttando un ridotto separé. Passando da un personaggio all’altro in un ritmo vorticoso e incalzante che rende la pièce scoppiettante, estremamente vivace e di facile presa, hanno mantenuto sempre vigile l’attenzione dello spettatore: questi, rimanendo spiazzato di fronte alle battute nonsense e surreali, di fronte ai paradossi che nascono da una repentina contaminatio di opere shakespeariane (frequente l’incursione della veggente e della testa di asino) o anche di più linguaggi (immancabile il richiamo alla tradizione musicale napoletana), non può che lasciarsi trascinare nel groviglio tortuoso e spassoso di una messinscena in continua evoluzione. I giovani attori della compagnia montese, in virtù di un indubbio talento e della loro «missione di sfatare il mito per il quale il teatro è una pratica noiosa e autoreferenziale», a nostro avviso meriterebbero di essere sostenuti e conosciuti meglio dal grande pubblico. L’ultimo appuntamento della rassegna sulla zattera avrà luogo domenica prossima con lo spettacolo “Leggende Napulitane” di Diego Sommaripa, per il quale già ci si sta avviando verso il tutto esaurito.