Si accendono le luminarie a Bacoli: al via il calendario di eventi

BACOLI – Nella città di Bacoli si respira già da diverse settimane l’atmosfera natalizia, soprattutto dopo l’accensione delle luci d’artista nel Parco Borbonico del Fusaro, a due passi dalla Casina Vanvitelliana, che ha già fatto registrare migliaia di accessi di visitatori da ogni parte della Campania. A questo si aggiunge un ricchissimo calendario di eventi ed appuntamenti. Una offerta ricca e variegata, tra mercatini, concerti, musica, enogastronomia ed attrazioni varie. Un programma per tutte le età, grandi e piccoli, e che coinvolge tutte le frazioni del territorio. Il calendario di eventi natalizi verrà svelato nel corso della conferenza stampa che si terrà giovedì 5 Dicembre, alle ore 16:00, presso il Sibilla Garden, in Via Gaetano De Rosa. Due ore dopo, alle ore 18:00, ci sarà l’accensione delle luminarie in Villa Comunale.