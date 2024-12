Si accedono le luci del Natale: Acquaflash diventa Christmas Land

LICOLA – Da domani sabato 7 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio, anche AcquaFlash diventa Christmas Land, con ingresso gratuito dalle ore 10,30 alle 22,30. Dopo il debutto di Edenlandia del 1 dicembre, anche il parco acquatico di Licola si veste dei colori del Natale: lo annuncia Gianluca Vorzillo CEO di Tanit, società che gestisce i parchi di divertimento di Napoli e Licola che si trasformano in due magici villaggi natalizi. Sabato 7 dicembre AcquaFlash in versione Christmas Land accoglierà grandi e piccini anche con una grande parata natalizia – prevista alle ore 16 -con tanti personaggi magici, da Babbo Natale con le sue renne, al Grinch, dagli elfi ai pupazzi di neve ma il cuore pulsante di Christmas Land sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, di circa mille metri quadrati, che per un mese prenderà il posto della grande piscina ad onde. Novità assoluta il ritorno del Circo M. Orfei che dal 7 dicembre alzerà il suo tendone proprio nel grande parcheggio di AcquaFlash e che sarà protagonista con i suoi artisti della grande parata inaugurale di sabato 7 dicembre alle ore 16. A Christmas Land, sia a Edenlandia che ad AcquaFlash, si potranno visitare i mercatini, la “Fabbrica del Natale”, giocare nella Escape Room e nei Christmas Games e seguire l’ “Operazione jingle bell”, la programmazione gratuita degli spettacoli musicali e comici e soprattutto dei classici musical di Natale con quasi cento artisti e figuranti che animeranno tutte le attrazioni di Christmas Land.