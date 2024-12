«Segui la Luna»: spuntano centinaia di manifesti in città. Pozzuoli si prepara per S’Move Festival alla Darsena – LE FOTO

POZZUOLI – Questa mattina la città di Pozzuoli si è svegliata circondata da un alone di mistero e curiosità: centinaia di manifesti e locandine hanno invaso le strade, raffigurando una luna splendente e l’enigmatica frase “Segui la Luna”. Non è un caso. L’apparizione dei manifesti segna l’inizio della settimana dello S’Move Festival, l’attesissimo evento che, come ogni anno, trasformerà la Darsena di Pozzuoli in un palcoscenico di musica, arte e spettacolo. Quest’anno, il simbolo della manifestazione è proprio la Luna, che guiderà il pubblico in un viaggio suggestivo e coinvolgente.

IL PROGETTO – Il corto “Segui la Luna”: l’anima narrativa del festival. Il cuore di questa edizione sarà il cortometraggio “Segui la Luna”, un progetto artistico ambizioso nato del team creativo (Aurora Scotto, Tato, Simone Maddaluno ) del festival in collaborazione con il videomaker Vincenzo Maddaluno. La voce narrante è affidata a Serena Ferraiuolo, attrice teatrale di Pozzuoli attualmente impegnata in una tournée europea, mentre la protagonista è la talentosa Nora Cannavacciuolo. Il film racconta la storia di una giovane donna intrappolata nelle sue paure e in un’oscurità interiore che sembra incolmabile. È solo volgendo lo sguardo verso la Luna che inizia un percorso di rinascita, un viaggio che la conduce a Pozzuoli, dove la città stessa diventa teatro del suo riscatto. Il cortometraggio sarà girato anche durante gli eventi, aggiungendo una dimensione unica e autentica al festival.

IL PROGRAMMA – Musica, spettacolo e sorprese. S’Move Festival prenderà il via sabato 7 dicembre alle 19:00, con una serata inaugurale all’insegna dell’House Music. Protagonista sarà Tedd Patterson, leggenda del genere, affiancato da artisti come Lexa Hill, Mario Maltese e Pako S. Il programma prosegue con una serie di eventi imperdibili, tra cui: Art Garage il 24 dicembre, con performance artistiche innovative. Funa il 31 dicembre, che danzeranno sospesi nell’aria grazie a una gru, regalando uno spettacolo mozzafiato. The Ritual with Anané e Louie Vega il 5 gennaio, a chiudere il festival. Il duo promette un’esperienza musicale unica, unendo la maestria del vincitore del Grammy Louie Vega con la creatività di Anané, icona internazionale della musica house. Un evento che unisce la città. S’Move Festival è reso possibile grazie al supporto del Comune di Pozzuoli all’associazione “Zona Darsena” composta da Dolci Momenti, Capuano, Il Gozzetto, Magaze, Abbascio u Mare, Liquid, Birromania e Valione. La Darsena, cuore pulsante del festival, sarà arricchita da scenografie e allestimenti spettacolari, capaci di immergere i visitatori in un’atmosfera magica e senza tempo.

