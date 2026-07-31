Scossa a Pozzuoli, il Ministro Musumeci: «Quattro feriti e danni a chiese ed edifici civili»

POZZUOLI – Il primo bollettino sui feriti a seguito della scossa di magnitudo 4,7 registrata alla Solfatara arriva dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Parla di quattro feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese. Un bilancio a cui vanno aggiunti il crollo di un costone a via Napoli e la caduta di messi in diverse zone della città. «Quattro feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, e tanta paura dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Le autorità locali sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l’Unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio”.