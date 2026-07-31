Forte scossa, treni fermi in tutta l’area flegrea

POZZUOLI – Treni fermi a causa della forte scossa di magnitudo 4.7 registrata questa sera a Pozzuoli. La circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è stata temporaneamente interrotta per effettuare le dovute verifiche ha fatto sapere Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce le linee ferroviarie flegree. Chiusa per verifiche anche la linea 1 della Metropolitana, mentre è stata sospesa la linea Villa Literno-San Giovanni Barra.