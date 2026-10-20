Sciopero Tir, assalto ai distributori di carburante a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Da Licola a Pozzuoli, da Quarto a Bacoli sono decine i distributori di carburante presi d’assalto nel pomeriggio dagli automobilisti. Il timore di restare senza benzina a causa dello sciopero degli autotrasportatori ha spinto in tanti a fare il pieno. Lunghe code si segnalano anche a Monterusciello, lungo la Variante Anas, in località la Schiana dove in alcuni casi il carburante inizia a scarseggiare. Stesse scene si stanno vedendo anche nei supermercati e nei negozi di alimentari, dove in tanti stanno facendo approvvigionamenti di cibo. Complice il blocco dei trasporti, in quasi tutte le attività commerciali i banchi di carne, latticini e prodotti freschi sono quasi del tutto vuoto.

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