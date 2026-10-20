Manzoni firma l’ordinanza sindacale: a Pozzuoli chiudono per maltempo scuole, parchi e cimitero

POZZUOLI – Come annunciato in tarda mattinata dal nostro giornale, è arrivata poco fa l’ordinanza con la quale il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha disposto la chiusura di scuole, parchi e del cimitero comunale. La decisione arriva dopo l’allerta meteo di colore arancione, emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, che interesserà l’intera piana campana compresi i quattro comuni dei Campi Flegrei e le isole del golfo. In particolare, l’allerta avrà durata di 24 ore a partire da questa sera fino alle 23:59 di domani. Per tali motivi, come ormai da prassi consolidata, soprattutto in vista di eventuali forti temporali previsti per la prima parte della giornata di domani, il sindaco di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, anche al fine di limitare la circolazione dei mezzi, privati e pubblici, per il trasporto dei minori; la chiusura al pubblico del cimitero comunale di via Luciano, di tutti i parchi pubblici urbani (Villa Avellino, l’Oasi di Monte Nuovo e il Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) e la chiusura delle aree destinate allo sgambamento dei cani.