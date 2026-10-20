POZZUOLI/ SOS dal Rione Toiano «Sono finiti latticini, carne e persino l’acqua»

POZZUOLI – Un SOS per quelle che sono le conseguenze della protesta degli autotrasportatori arriva dal Rione Toiano di Pozzuoli dove nei supermercati sembra scarseggiare di tutto. A rilanciarlo è il deputato dei Verdi Francesco Borrelli “Rione Toiano, 12mila abitanti, sono finiti latticini, carne e persino l’acqua, aspettiamo risposte dal governo» è quanto hanno denunciato i residenti del quartiere dove al supermercato MD la stragrande maggioranza degli scaffali è quasi del tutto vuoto.