Prende corpo la nuova caserma dei carabinieri di Quarto: siglato l’atto di donazione

QUARTO – È stato siglato questa mattina l’atto di donazione tra l’Arciconfraternita dei Pellegrini e il Comune di Quarto dell’area destinata alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri. La firma è stata apposta da Gianni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini; monsignor Gennaro Matino, vicepresidente del Ramo ETS dell’Arcidiocesi di Napoli; Gennaro Pagano, direttore di Casa Bartimeo; e il capitano della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, Raffaele Castanó. «Ma un grazie particolare lo rivolgo al cardinale di Napoli, Domenico Battaglia che ha avallato questa iniziativa. E infine grazie anche all’intera maggioranza e al Consiglio comunale che ha votato la proposta all’unanimità. Una firma storica per la nostra città che ci permetterà di costruire un nuovo presidio capace di garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.» fa sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino che ha promosso l’iniziativa a sostegno di quella che diventerà la nuova sede della Tenenza dei carabinieri.