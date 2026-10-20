Manca il carburante, EAV ferma i bus nell’area flegrea

POZZUOLI – EAV ha informato che, a causa delle criticità nell’approvvigionamento di gasolio determinata dalla mancata consegna dei rifornimenti da parte dei distributori di carburante, da domani 21 ottobre potrebbero verificarsi riduzioni e soppressioni di alcuni servizi automobilistici; a partire dal 24 ottobre, in assenza del ripristino delle regolari forniture di carburante, potrebbero essere interessati da sospensioni anche alcuni servizi ferroviari.

LO STOP – Dal 21 ottobre sono previste riduzioni del servizio sulle linee: 102, 106, 922, 924. Sono inoltre previste sospensioni del servizio sulle linee: 009 Vico Spiaggia-Patierno-San Salvatore-Vico Equense, 310, 315, 704, 813, 816, 850, 906, 908, 909, 915, 919, 931, 949, 951, 954, 955, 971. Dal 22 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le seguenti linee e servizi: 007 Piano di Sorrento – Sant’Agata, 008 Meta-Alberi, 008 Meta-Massa Lubrense, 009 Circolare Vico, 009 Vico-Montechiaro Le Pietre, 920, oltre ai servizi automobilistici di supporto alle tratte ferroviaria Licola-Torregaveta, Napoli-Poggiomarino, Napoli-Sarno e Napoli-Sorrento.

Saranno altresì sospesi tutti i servizi sostitutivi ferroviari effettuati dalla società D’Agostino Tour S.r.l.. Dal 23 ottobre, oltre a quanto già previsto, saranno sospese anche le linee: 101, 135, 144, 145, 910, 911, 918, 982. Dal 24 ottobre, oltre ai servizi sopra indicati, saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Procida. Sarà altresì sospeso il servizio Ferroviario sulla Linea Napoli – Piedimonte. Dal 25 ottobre, oltre ai servizi automobilistici e ferroviari già sospesi, saranno sospese anche le linee: 10, 11, 12, 13, 21, 256, 860, 903, 927, 932, 935, 937, 941, nonché i servizi automobilistici di supporto al servizio ferroviario dell’area Nolana. Dal 26 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le linee: 1, 5, 302, 304, 306, 751, 803, 808. Dal 27 ottobre, saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Ischia.