Scempio ambientale a Pozzuoli: carburante in mare, acqua nera al porto – LE FOTO

POZZUOLI – Uno scempio ambientale è in corso in questi minuti al porto di Pozzuoli dove, a causa di alcuni scarichi in mare, l’acqua si è colorata di nero catrame. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di carburante, fuoriuscito da uno o più traghetti ormeggiati tra il porto e il molo Caligoliano. Uno triste spettacolo a cui stanno assistendo inermi in tanti. In poco tempo sabbia, scogli e il mare si sono colorati di nero. Un incidente, forse, che rischia di provocare seri danni all’ambiente. *seguiranno aggiornamenti

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