Musumeci lancia l’allarme sulla Solfatara «Emette tre gas velenosi, non potrà mai essere un’area sicura. Va delocalizzata»

POZZUOLI – Tre gas velenosi emessi dal vulcano Solfatara che «non potrà mai essere un’area sicura» È quanto ha fatto sapere il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine della seconda edizione del forum “Cambio di Paradigma” promosso dal quotidiano “Il Mattino” «Io ricordo che migliaia di persone vivono a 200 metri dalla Solfatara, dove si emettono tre gas velenosi: – ha detto Musumeci – nessuno faccia “lo scantato del presepio” come si dice delle mie parti: sappiamo tutti che quella è un’area nella quale dobbiamo convivere con grande senso di responsabilità. Il Governo sta facendo il possibile per ridurre l’esposizione al rischio, ma quando si parla di messa in sicurezza si dice una grande bugia: quella non può mai essere un’area sicura».

LA DELOCALIZZAZIONE – «Il Parlamento – ha ricordato – ha il diritto di modificare e di migliorare il decreto Campi Flegrei che è un piano decennale: non si era mai vista nella triste storia di questo territorio un provvedimento così organico. Io credo che servirà nel tempo, gradualmente, non appena vedremo quali sono gli elementi che non funzionano, poterli migliorare e mutare. Sull’edilizia popolare noi da oltre quattro mesi abbiamo interloquito con la Regione Campania nella convinzione che le case di edilizia popolare che sono a ridosso della Solfatara vanno necessariamente rimosse e gli abitanti trasferiti in un’area, all’interno dello stesso comune di Pozzuoli, che ci auguriamo sia sottratta al rischio di emissione di gas velenosi e naturalmente al rischio bradisismico».