POZZUOLI/ Protesta degli studenti del liceo Virgilio “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”

POZZUOLI – Giornata di mobilitazione da parte degli studenti del liceo “Virgilio” di Pozzuoli, organizzata davanti ai cancelli dell’istituto dal “Collettivo Autorganizzato Virgilio”. Esposti cartelli e striscioni e intonati slogan, gli studenti hanno dato vita alla manifestazione pacifica “Abbiamo deciso di interrompere il normale svolgimento delle attività didattiche, per dare vita ad un’azione di protesta e manifestazione all’interno della nostra scuola. – ha fatto sapere il Collettivo – La mobilitazione nasce dall’urgenza di denunciare e contrastare dinamiche sociali, economiche e ambientali che stanno gravemente compromettendo il presente e il futuro delle giovani generazioni, erodendo diritti fondamentali e appesantendo il quotidiano delle famiglie.”

LE RIVENDICAZIONI – Le principali rivendicazioni avanzate dagli studenti sono: carovita e solidarietà ai lavoratori, diritto allo studio e trasporti pubblici, trasparenza e riallocazione delle risorse pubbliche, attenzione al territorio dei Campi Flegrei. “L’iniziativa del Collettivo autorganizzato Virgilio si propone come uno spazio attivo di partecipazione, dibattito e sensibilizzazione per la comunità scolastica”. Nel corso della giornata sono previste una serie di attività tra cui la presentazione delle motivazioni della mobilitazione e illustrazione dei temi al centro della protesta, laboratori creativi e di comunicazione, scrittura collettiva di una lettera di solidarietà agli autotrasportatori in sciopero, una bacheca partecipativa, realizzazione di interviste e contenuti social.