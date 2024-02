Sangue in un ristorante giapponese a Quarto: dipendente 23enne accoltellato al volto da un collega

QUARTO – Attimi di paura questo pomeriggio all’interno del ristorante giapponese “Takara Sushi” in via Campana a Quarto dove un dipendente pakistano di 23enne è stato accoltellato da un suo collega connazionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Quarto. L’aggressione è avvenuta all’interno delle cucine. L’uomo, trasferito all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, lesioni lievi al volto e alle braccia, causate dai fendenti di un coltello di cucina, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono alla ricerca dell’aggressore che dopo aver accoltellato il collega è fuggito. Il coltello utilizzato è stato sequestrato. Si indaga anche sul movente, che non è ancora chiaro.