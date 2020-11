BACOLI – Sono 19 i cittadini di Bacoli risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, due risultano ospedalizzati mentre il resto è in isolamento domiciliare. Sono asintomatici o con pochi sintomi. Registrate pure 8 guarigioni. Il numero dei casi attualmente positivi in città è pari a 208. Tra questi, otto sono ricoverati e uno è in terapia intensiva. «La popolazione sta rispondendo bene ai nuovi divieti imposti dalla zona rossa. Ma non possiamo allentare la presa. Ognuno deve fare la propria parte. Siamo in aperta tempesta. Dobbiamo farcela», l’appello del sindaco Josi Gerardo Della Ragione ai suoi concittadini.