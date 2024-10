FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per furto Vincenzo Mongelli, 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso all’interno dell’Istituto scolastico Enrico Fermi mentre portava via gli infissi in alluminio, smontati da alcune aule. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio.