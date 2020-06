GIUGLIANO – I Carabinieri della locale Compagnia, del NOE di Napoli, della Stazione Forestali di Pozzuoli, e con il supporto di un elicottero del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei roghi tossici, hanno effettuato un sopralluogo presso l’ex campo nomadi denominato “Schiattarella” di via San Francesco a Patria, sgomberato nel maggio dello scorso anno, per verificare lo stato dei luoghi, constatando la presenza di ingenti quantità di rifiuti di varia natura, alcuni dei quali combusti. I Carabinieri hanno, pertanto, informato la Procura della Repubblica di Napoli Nord che dovrà stabilire eventuali responsabilità in capo ai proprietari dei terreni contaminati, individuati sulla base di accertamenti catastali, in relazione all’abbandono, allo sversamento e alla combustione dei rifiuti, nonché in ordine alla mancata bonifica delle aree. Infine, i militari hanno dato formale comunicazione ai comuni di Giugliano in Campania e Qualiano in merito a quanto rilevato, al fine di attivare i previsti iter amministrativi per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi, per la tutela della salute pubblica.