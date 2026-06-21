Rifiuti non raccolti da una settimana: scempio a Pozzuoli

POZZUOLI – Immagini che riportano la città indietro di 20 anni arrivano da Monteruscello dove il caos sulla raccolta rifiuti sta creando seri problemi alla popolazione. In via Libero Bovio (nella foto) un cumulo di spazzatura è a terra da una settimana. Complice il grande caldo, la puzza rende l’aria irrespirabile costringendo i residenti a barricarsi in casa. La zona, inoltre, è infestata da topi e blatte. Uno scempio che da settimane si vive a causa della diatriba in corso tra la vecchia e la nuova azienda subentrata per la raccolta dei rifiuti in città.