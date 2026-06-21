BACOLI/ Spiaggia libera di Marina Grande occupata da ombrelloni e sdraio: la protesta dei bagnanti

BACOLI – Con l’arrivo dell’estate, ritorna il mal costume di occupare preventivamente la spiaggia libera di Marina Grande che, con l’arrivo dei villeggianti, torna ad affollarsi di bagnanti in cerca di relax al mare. Sul noto arenile di Bacoli, da anni, già dalle 7 del mattino, nonostante i sequestri della Capitaneria di Porto, accade una pratica sempre più diffusa che solleva dubbi e polemiche: è lecito piantare l’ombrellone la sera prima o all’alba per “prenotare” il proprio spazio e poi tornare più tardi, magari anche il giorno dopo? Secondo la Capitaneria di Porto non è lecito e si rischia una multa salatissima e una denuncia. Secondo gli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione “lasciare ombrelloni, sedie o asciugamani in spiaggia con l’intento di “tenere il posto” non è solo una scorrettezza, ma è illegale, in quanto si configura come occupazione abusiva di suolo pubblico, anche se temporanea”. Meglio arrivare presto o trovare soluzioni alternative che non ledano i diritti altrui. E magari evitare litigi con gli altri bagnanti.