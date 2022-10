QUARTO – È stata ripristinata la funzionalità dei distributori kit-buste per la raccolta differenziata presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro di via Marmolito a Quarto. I sacchetti si possono ritirare tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 19. Un ulteriore punto di distribuzione kit-buste per la raccolta differenziata è stato allestito presso l’isola ecologica di via Lenza Lunga. Il kit-buste si può ritirare: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il sabato e domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Il Comune di Quarto, inoltre, fa sapere che per il ritiro dei sacchetti presso l’isola ecologica è vietato accedere con autoveicoli; pertanto, è consentito solo l’ingresso pedonale.