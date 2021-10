QUARTO – La Giunta comunali di Quarto ha approvato il recupero sociale di 13 beni (5 villette, tre capannoni, 4 appezzamenti di terreno e un piccolo manufatto ex autolavaggio) confiscati al clan Polverino per metterli a disposizione dell’Asl Napoli 2 Nord per realizzarvi una Casa di Comunità con i fondi del PNRR. Nei 13 beni confiscati saranno realizzati una Casa di Comunità che nel PNRR sono definite strutture sanitarie pubbliche, in grado di promuovere un intervento multidisciplinare e luogo privilegiato per interventi di carattere sociale e di integrazione socio-sanitaria. In queste strutture il medico di base e i pediatri di libera scelta lavoreranno insieme per la platea dei cittadini di Quarto, con la figura chiave e innovativa dell’infermiere di famiglia. Ci saranno 10-15 sale di consulenza ed esame, un punto prelievo, servizi diagnostici di base e l’interconnessione dei dati dove c’erano immobili in mano ai clan.

IL COMMENTO – «E con grande soddisfazione evidenzio che questa Casa di Comunità è la seconda grande struttura sanitaria pubblica, dopo il nuovo Distretto in via di realizzazione, che questa Amministrazione in soli 3 anni ha ottenuto dopo decine di anni di vana attesa. ingrazio il direttore generale dell’Asl Antonio d’Amore per la sensibilità e l’attenzione dimostrati verso questo progetto che ha pochissimi precedenti nell’intero Sud Italia.» ha commentato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.