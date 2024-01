QUARTO/ Tentano furto nel negozio “Mister Risparmio”: ladri messi in fuga dall’allarme

QUARTO – Hanno tentato, nella serata di ieri, senza riuscire nell’intento, di rubare all’interno del punto vendita “Mister Risparmio” di via Campana, a Quarto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato la serranda dell’attività commerciale con l’obiettivo di farvi irruzione. Il tentativo di furto, però, non è andato a buon fine e i malviventi sono stati costretti a desistere e a dileguarsi a causa del sistema di allarme entrato in funzione. Il negozio, questa mattina, ha potuto aprire i battenti regolarmente.

ALLARME SICUREZZA – Mancano pochi giorni alla fine del primo mese del 2024, ma è già tempo di bilanci. I furti, ai danni delle attività commerciali e negli appartamenti stanno minando, infatti, la sicurezza della città flegrea. A parlare sono i fatti. Una recrudescenza di episodi criminali che rappresenta anche il sintomo di una sempre più pressante emergenza sociale e occupazionale. Raffica di saccheggi e danneggiamenti, inoltre, stanno interessando anche tante auto parcheggiate in strada.

I TENTATIVI DI FURTO IN CASA – Nell’ultima settimana i malviventi hanno cercato di entrare in un appartamento in via Marmolito, zona ‘Macchia’, ma i proprietari di casa li hanno sorpresi sul balcone, costringendoli alla fuga. Copione simile nella giornata di domenica quando in zona Torre Poerio un gruppo di banditi, probabilmente lo stesso, ha tentato di fare un’incursione in casa, dopo aver scassinato una persiana, ma anche in questo caso il piano dei criminali è saltato perché i proprietari dell’abitazione sono riusciti a mandarli via, urlando e chiedendo aiuto ai vicini.