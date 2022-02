QUARTO – La società Acqua Campania ha comunicato l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei contatori per la condotta DN 300 Quarto Ponte Cumana, giovedì 17 febbraio, dalle 9 alle 11,30 e la condotta DN 150 Quarto Viticaglia, venerdì 18 febbraio, dalle 9 alle 13. Le zone interessate dall’interruzione idrica riguarderanno via Campana, il giorno 17 dalle 9 alle 11:30, e via Marmolito, il giorno 18 dalle 9 alle 13, con ripercussioni sulle reti comunali di zona.