QUARTO/ Giornate del ricordo dei defunti: terminati i lavori al cimitero

QUARTO – In occasione delle celebrazioni delle Giornate del Ricordo dedicate al culto dei defunti sono state riaperte tutte le aree interdette per motivi di sicurezza, sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione di 24 loculi le cui lapidi erano parzialmente crollate, sono stati ritinteggiati quattro edifici funerari con il rifacimento del tetto e dei lucernari per evitare danni da infiltrazione di acqua nei loculi e sono stati completamente disostruiti tutti i canali di scolo delle acque per evitare che alcune zone si allagassero in caso di pioggia intensa.

GLI INTERVENTI – «In poco più di un mese abbiamo realizzato tutti gli interventi previsti per consentire ai nostri concittadini di onorare degnamente i propri defunti – commenta il sindaco Antonio Sabino, che ha la delega ai servizi cimiteriali – Contestualmente l’Ufficio servizi cimiteriali ha trasmesso alla competente commissione consiliare il nuovo regolamento dei servizi di Polizia mortuaria. Un atto regolamentare importante, che applica una serie di novità previste dalla legislazione nazionale. Nel regolamento si definisce il concetto di benemerenza legale, di pietas, gli appoggi provvisori, i controlli antimafia, le volture, le co-intestazioni delle concessioni, le durate delle concessioni rinnovabili e le retrocessioni al Comune per le successive assegnazioni con sorteggio telematico pubblico per garantire la massima trasparenza».