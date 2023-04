QUARTO/ Dinacci eletto nuovo Presidente dell’Assemblea Provinciale del PD

QUARTO – L’assemblea metropolitana del PD di Napoli ha eletto ieri i nuovi organismi dirigenti ed ha proceduto alla proclamazione del segretario provinciale Giuseppe Annunziata, già votato nei circoli territoriali dagli iscritti. Eletto anche il nuovo Presidente dell’Assemblea Provinciale del PD, Francesco Dinacci che così dichiara: «Nasce il nuovo PD anche nell’area metropolitana di Napoli con un congresso unitario che rilancia la costruzione del nostro soggetto politico come casa della sinistra plurale. La vittoria di Elly Schlein non apre solo una nuova stagione politica nel Paese, ma è un segnale di rottura politica rispetto alle debolezze e alle contraddizioni irrisolte da troppo tempo nel campo democratico e progressista. Di fronte ad una destra che precarizza le condizioni di vita dei lavoratori e dei soggetti più fragili, serve una svolta politica all’altezza delle aspettative di cambiamento presenti nella società. Il nuovo PD saprà inaugurare anche a Napoli una fase di partecipazione e di apertura ai tanti soggetti e a cittadini che vogliono dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita dei nostri territori».