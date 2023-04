QUARTO/ Alloggi e box auto mai pagati: il Comune vince contro gli inquilini morosi

QUARTO – Rigettate le domande di usucapione perché ritenute infondate. Il Comune di Quarto vince la sua battaglia in Tribunale contro gli inquilini degli immobili Erp che negli anni passati hanno ricevuto diffide e richieste di pagamento da parte dell’Ente di via De Nicola. Lo ha stabilito il giudice Barbara Tango della quarta sezione del Tribunale Civile di Napoli. La sentenza ha dato ragione al Comune – difeso in aula dall’avvocato Aldo Di Falco – e ha condannato gli inquilini, autori di un ricorso, al pagamento delle spese dei canoni di locazione per aver usufruito dei box, pur non avendo mai regolarizzato la loro posizione. La vicenda nasce nel 2003 quando gli immobili Erp – 178 alloggi e 100 box – furono acquisiti dal Comune e inseriti in un piano di alienazione. Adesso gli inquilini morosi saranno dunque tenuti a versare nelle casse comunali tra i 15mila e i 18mila euro, per un totale di circa un milione di euro per canoni di fitto mai pagati. Sono quasi tutti i beneficiari dei box, visto che molti inquilini delle case popolari hanno regolarizzato le proprie posizioni.