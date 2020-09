POZZUOLI – A quattro giorni dall’inizio del campionato di serie D la Puteolana 1902 è ancora senza allenatore e vice. Nei giorni scorsi Casapulla ha provato più volte a convincere mister Agovino ricevendo una sfilza di “No”: l’esperto allenatore ex Giugliano continua a non avere fiducia nel giovane presidente di Volla, anche alla luce del caos che da mesi sta accompagnando la società granata.

SQUADRA NON SI ALLENA – L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato l’allontanamento della squadra quest’oggi dal centro sportivo “Athena” di San Giuseppe Vesuviano pare, ancora una volta, a causa di alcune pendenze economiche. Fatto che arriva alla vigilia della difficile partita casalinga in programma domenica contro la Città di Fasano.

NUOVO ALLENATORE – Nelle ultime ore un nuovo nome è stato associato alla Puteolana: è quello di Carlo Sanchez, ex allenatore del Casalnuovo in Promozione e del Sant’Agnello nonché selezionatore della rappresentativa campana under 19.