POZZUOLI/ Visite mediche gratuite al Poliambulatorio della Caritas per chi ha difficoltà economiche

DOVE – Il Poliambulatorio (Polo specialistico e Polo Odontoiatrico) e il Dispensario Farmaceutico si trovano in via Roma n. 50 a Pozzuoli. Il Poliambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13. Il Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola” e il Dispensario “Farmaco Solidale” sono opere-segno della Diocesi di Pozzuoli che, attraverso la Caritas Diocesana, vuole accogliere le necessità sanitarie della popolazione indigente. L’Area Sanitaria funziona grazie alla collaborazione di tanti volontari (odontoiatri, specialisti, farmacisti, parasanitari e collaboratori per segreterie e accoglienza) che, gratuitamente, mettono a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo.

COS’E’ IL DISPENSARIO FARMACEUTICO – Il Dispensario si regge sulla professionalità e sul volontariato di farmaciste e di una segreteria composta da diversi collaboratori. Sono offerti gratuitamente farmaci e presidi sanitari alle persone indigenti secondo l’iter di accesso al Poliambulatorio. Per richiedere farmaci è necessario presentare la prescrizione medica su ricetta bianca con intestazione o timbro del medico prescrittore. Non verranno donati farmaci già dispensati agli assistiti in modo gratuito dal Sistema Sanitario Nazionale, farmaci contenenti benzodiazepine, oppiacei o similari e farmaci da frigo. Non vi è necessità di prescrizione medica per i presidi sanitari (pannoloni, traverse, presidi ortopedici, pannolini, latte, pappine, ecc…) per persone riconosciute come indigenti.