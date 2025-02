POZZUOLI/ «Vie di fuga, quando il sindaco ci darà spiegazioni?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Attraverso il vostro giornale, vorrei porre una domanda al Sindaco Manzoni (ammesso che abbia il coraggio di rispondere!). Vorrei sapere dove sono finiti tutti i soldi (circa 90 milioni di euro) ricevuti dal governo per predisporre le vie di fuga dalla città. Le rampe di accesso, verso Roma, della tangenziale a via Campana, sono così da almeno 5 anni! Via Cappuccini chiusa per lavori che sarebbero dovuti finire a dicembre del 2023 e di cui non si vede la fine (stando agli operai almeno un altro anno). Via Napoli a senso alternato! Corso G.Garibaldi chiuso! La cumana interrotta, nonostante le assicurazioni che a gennaio sarebbe entrata in servizio la nuova tratta. La nuova stazione della cumana di Pozzuoli sembra la fabbrica del Duomo dopo 5 anni è ancora da completare! Un muratore bergamasco, a quest’ora, avrebbe costruito un grattacielo» (Federico L.)