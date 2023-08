POZZUOLI/ «Vegetazione infestante» rovina la pista ciclabile di Monterusciello: partono i lavori di sistemazione

POZZUOLI – Sterpaglie ed erbacce stanno rovinando la pista ciclabile di Monterusciello e il sistema di recinzione. Lo ha scritto il dirigente del comune di Pozzuoli, Agostino Di Lorenzo, nella determina con la quale si affidano i “lavori agricoli per la manutenzione della pista” che prevedono la sistemazione del manto con inerti di borosilicato. Lavori che sono stati assegnati -mediante affidamento diretto- alla ditta “Mondo Natura” di Contrada La Schiana, abilitata alle categorie “prodotti per il verde e il vivaismo” e “servizi di manutenzione del verde” e che costeranno in totale 78mila euro (iva esclusa). Dopo un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, i tecnici della ditta avvieranno nei prossimi giorni gli interventi di recupero della pista.