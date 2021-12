POZZUOLI – Momenti di paura a Pozzuoli dove nella serata di ieri un’auto a forte velocità, dopo aver urtato un veicolo in sosta durante un sorpasso, si è capovolta al termine di una spaventosa carambola. E’ accaduto poco dopo le 21 in via Solfatara, nei pressi di una farmacia. A bordo del veicolo vi erano un uomo e una donna, in stato di ebbrezza, che dopo lo schianto sono scappati a piedi verso via Vecchia San Gennaro. Prima della fuga hanno insultato alcuni automobilisti che si erano fermati per sincerarsi delle loro condizioni.

FERMATI – Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che pochi minuti dopo sono riusciti a individuare la coppia che, dopo un breve inseguimento, è stata fermata e condotta presso il comando di via Luciano. Nella spaventosa carambola in cui è finita la vettura è rimasta danneggiata un’altra auto in sosta sulle strisce blu lungo la carreggiata. Non si registrano feriti. L’incidente potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali che sorgono lungo la strada.