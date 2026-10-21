POZZUOLI/ Truffa agenzia viaggi, rinvenuta bottiglia con benzina davanti alla casa della titolare

POZZUOLI – Una bottiglia di vetro contente liquido infiammabile è stata rinvenuta davanti all’abitazione di Monica Grande, la titolare dell’agenzia “Viaggiare con Averno” accusata di aver truffato oltre cento clienti. L’allarme è stato dato dal padre della donna, che ha denunciato l’episodio ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.

LE ACCUSE – Un episodio che potrebbe essere riconducibile alla presunto truffa messa in atto da Grande che tre mesi fa, dopo aver incassato una cifra stimata intorno ai 300mila euro da oltre cento clienti, avrebbe chiuso l’agenzia di Arco Felice negando vacanze già pagate. Sul caso è in corso un’indagine da parte della Procura di Napoli: sulla donna, denunciata da oltre 100 clienti, pende un’accusa per truffa.