Bradisismo, a Pozzuoli il numero degli sfollati continua a salire: sono 6.321

POZZUOLI – A quasi tre mesi dalla scossa del 31 luglio il numero degli sfollati a Pozzuoli continua a salire. Ad oggi sono 6.321 a fronte di

1.020 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi dal comune di Pozzuoli che ad oggi ha revocato solo 52 ordinanze. I nuclei familiari attualmente sgomberati sono 2.642, mentre 1.828 sono quelli che hanno presentato una domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS). Ad oggi solo 25 persone sono ospitate in strutture alberghiere, mentre il CAS è stato pagato a 1.466 nuclei familiari, per un totale di 3.570 persone, di cui 760 over 65 e 522 con disabilità.