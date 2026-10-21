Maltempo, a Pozzuoli albero crolla e finisce sulle auto in sosta

POZZUOLI – Paura al parco Bognar di Pozzuoli dove un grosso albero è caduto sulle auto in sosta. E’ successo durante le forti piogge nella tarda mattinata di oggi. Non si registrano feriti. L’arbusto ha ceduto finendo sulla strada nei pressi del campo da calcio intitolato alla memoria di “Loris e Daniele”. In quel momento, negli stalli di sosta adiacenti all’impianto sportivo, erano parcheggiate diverse auto sulle quali è franato l’albero. In questi minuti si attende l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Municipale.