POZZUOLI/ Controlli della Polizia a Largo Palazzine e nel centro storico: identificate 96 persone

POZZUOLI – Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli ed in particolare nel centro storico e in Largo Palazzine. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato complessivamente 96 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllato 38 veicoli, e contestato 2 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno sanzionato un uomo sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.