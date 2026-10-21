Il maltempo non dà tregua, scatta nuova allerta meteo nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale, valida dalla mezzanotte fino alle ore 16 di domani, giovedì 22 ottobre. Sono previste piogge isolate, anche sotto forma di rovesci o temporali, che nella zona di Pozzuoli dovrebbero esaurirsi nel corso della mattinata. Tra i principali rischi segnalati: allagamenti di strade e zone più basse; difficoltà di smaltimento delle acque piovane; possibili cadute di massi e piccoli fenomeni franosi nelle aree più fragili, anche in assenza di pioggia. Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare negli spostamenti, evitando sottopassi, zone soggette ad allagamenti e aree a rischio frana.