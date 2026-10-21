Blocco dei trasporti: a Pozzuoli chiuse tutte le isole ecologiche, raccolta rifiuti verso lo stop

POZZUOLI – Il blocco dei trasporti sta compromettendo il regolare trasferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione. L’impossibilità di liberare i centri di raccolta dai materiali accumulati ha reso necessaria la chiusura di tutte le isole ecologiche del territorio comunale di Pozzuoli. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti già prenotato per adesso sarà regolarmente effettuato. La situazione presenta ripercussioni particolarmente gravi: il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è a forte rischio di blocco totale. Nelle prossime ore potrebbero quindi verificarsi pesanti rallentamenti o interruzioni della raccolta quotidiana.

I DISAGI – “Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: – fanno sapere dal comune di Pozzuoli – ridurre, per quanto possibile, la quantità di rifiuti prodotti, limitare i conferimenti e consultare gli aggiornamenti del Comune prima di esporre i sacchetti. È essenziale non lasciare rifiuti davanti alle isole ecologiche chiuse e non abbandonare materiali lungo le strade. L’Amministrazione comunale è in costante contatto con gli operatori del servizio per valutare l’evoluzione dell’emergenza e adottare ogni soluzione praticabile per limitarne le conseguenze sul territorio. La riapertura delle isole ecologiche e ogni variazione della raccolta saranno comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune. In questa fase di difficoltà, determinata dal blocco dei trasporti, il contributo responsabile di ciascuno è fondamentale per tutelare il decoro della città e contenere i disagi per tutta la comunità.”