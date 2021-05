POZZUOLI – Un altro provvedimento di chiusura a carico del ristorante “La Mediterranea”, situato anch’esso in via Campana è stato adottato nella giornata di oggi dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Nel locale erano intenti a pranzare in una sala chiusa una trentina di clienti, i quali, nonostante avessero tentato di allontanarsi frettolosamente, sono stati identificati e verbalizzati. Il titolare dell’attività ha avuto anch’esso, oltre alla sanzione pecuniaria, la chiusura di cinque giorni con effetto immediato.