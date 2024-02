POZZUOLI/ Torneo di Carnevale del CSI: in campo anche le quote rosa

POZZUOLI – La presenza di quote rosa nelle squadre oratoriali è stato l’aspetto innovativo dell’edizione 2024 del ‘Torneo di Carnevale’ organizzato dal Csi flegreo in sinergia con il Settore Sport della Pastorale Giovanile della Diocesi di Pozzuoli. Le rappresentative della Medaglia Miracolosa (Under 14) e della Loggetta (Over 16) hanno schierato con costanza durante la kermesse due giovani calciatrici che si sono disimpegnate sempre con efficacia, mostrando di possedere buona tecnica di base e non sfigurando affatto con i coetanei di quota azzurra. La manifestazione del Csi strutturata su cinque minitornei con il coinvolgimento di giovani e giovanissimi dalla fascia di età Under10 ad Over 16, oltre a chiedere il rispetto dei regolamenti, ha applicato con sistematicità il terzo tempo virando decisamente per le squadre miste. «L’obiettivo che si persegue in queste manifestazioni è avvicinare i giovani allo sport superando l’aspetto strettamente agonistico – afferma Michele Molinaro, responsabile del settore sport della Pastorale Giovanile -. Il fine è la crescita relazionale e culturale dei nostri giovani ed il superamento di schemi statici di vita». Nell’edizione 2024 ha ben funzionato il binomio Red Green- Oratorio Semi di Speranza impostosi nelle categorie Under 12 e Over 16, così come i ragazzi dell’Oratorio Medaglia Miracolosa hanno vinto nelle categorie Under 11 ed Under 14 ed i giovanissimi dell’Oratorio Divino Maestro hanno prevalso nell’Under 10. Diciotto le squadre partecipanti con circa duecento ragazzi coinvolti. Un valido contributo alla buona riuscita della kermesse è stata fornita anche dai giovani degli Oratori Sant’Artema, Loggetta, San Domenico Savio e San Castrese di Quarto nella cui struttura il torneo si è svolto, grazie alla riconosciuta disponibilità di Giovanni e Simone Fabozzi.