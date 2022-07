POZZUOLI – Al rientro da un viaggio all’estero ha ritrovato la casa completamente a soqquadro. Succede in via Artiaco, a Pozzuoli. I ladri hanno approfittato dell’assenza della proprietaria di casa per rubare nell’appartamento. Dopo aver scassinato la porta di ingresso, i banditi hanno fatto razzia di quanto trovato all’interno delle quattro mura. Non certo ingente il bottino per i malviventi, ma per la vittima del furto il rientro dal viaggio è stata comunque tra le peggiori delle sorprese. La microcriminalità e i teppisti sembrano ormai avere sempre più campo libero e il fenomeno che preoccupa maggiormente è proprio quello dei furti negli appartamenti. Una situazione arrivata ormai al livello “rosso”, soprattutto in alcune aree della città, dove si moltiplicano le denunce e le segnalazioni dei residenti.

L’ESCALATION DI FURTI – Una vera e propria ondata di furti sta investendo la città flegrea da alcune settimane. Un classico, soprattutto durante il periodo estivo. La scorsa settimana è stato il turno di una villetta di un imprenditore di Pozzuoli. Il furto è stato messo a segno in via Vicinale Cigliano, zona da tempo bersagliata dai topi d’appartamento. Corposo il bottino portato via che, tra soldi in contanti e gioielli, si aggira intorno a diverse decine di migliaia di euro. I colpi finora messi a segno – per modalità – lasciano pensare che sia opera delle stesse mani. L’idea comune, infatti, è che non si tratti di singoli individui, ma di una gang che entra in azione alla stessa ora, al calare della sera per lo più o di notte, con il solo scopo di sottrarre denaro e oggetti di valore. Azioni rapide, organizzate e di pochi minuti, che fanno presumere anche la presenza costante di un palo. Spavento e terrore sono ormai palpabili tra la gente che sa bene di non poter contare nelle aree più periferiche su alcun sistema di videosorveglianza comunale. Tra danni, soldi e oggetti rubati, sono ormai decine le migliaia di euro ‘portate via’. A restare per ora c’è solo la paura. Costante e smisurata.